Форварды «Эдмонтона» Макдэвид и Драйзайтль лидируют в гонке бомбардиров НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:3.

Главным героем матча стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид. На счету канадского нападающего гол и четыре результативные передачи. Благодаря этому канадец вернулся на первое место в гонке бомбардиров НХЛ — 17 (5+12) очков в семи матчах. В двух очках от Коннора находится его партнёр по звену Леон Драйзайтль. В активе немца шесть точных бросков и девять голевых передач.

Зачёт бомбардиров НХЛ регулярного сезона-2019/20

Замыкает тройку лучших защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон — 14 (3+11) очков в восьми матчах. Лучший из россиян Александр Овечкин с 8 (5+3) баллами располагается на 22-м месте.