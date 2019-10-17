«Вашингтон Кэпиталз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился результативной передачей. При игре «пять на три» российский форвард ассистировал лучшему бомбардиру команды Джону Карлсону. Овечкин обманул соперника, не став бросать из убойной позиции, вместо этого найдя идеальной передачей Карлсона.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона»

Благодаря этому он вышел на 42-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1219-е очко. Александр догнал по этому показателю знаменитого Жана Беливо (1219), при этом канадец провёл на 33 матча больше. На 41-м месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1228).