Буре: Макдэвид намного быстрее и сильнее меня

Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ Павел Буре поделился мнением о капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.
«Иногда смотрю хайлайты. Он намного быстрее и сильнее меня. Думаю, что Коннор сильнее, больше и намного быстрее. Вообще, все эти нынешние ребята — они больше и сильнее, чем обычно. Он крупный парень и при этом может кататься очень быстро», – цитирует Буре The Athletic.
Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Филадельфией Флайрз» (6:3). В семи матчах в его активе 17 (5+12) очков, он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, оторвавшись от партнёра по «Ойлерз» Леона Драйзайтля на два очка.
За последние 26 лет набрать 17 или более очков в стартовых семи матчах сезона удавалось ещё только Уэйну Гретцки (сезон-1993/94) и Марио Лемье (сезон-1995/96).
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