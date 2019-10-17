Голдобин оформил ассистентский хет-трик в АХЛ в матче с фарм-клубом «Тампы»

«Ютика Кометс» в очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги уверенно переиграл «Сиракьюз Кранч». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу фарм-клуба «Ванкувер Кэнакс».

Второй звездой матча признан нападающий «Ютики» Николай Голдобин. Российский форвард оформил ассистентский хет-трик в матче с фарм-клубом «Тампы». В нынешнем сезоне на счету Николая четыре результативные передачи в двух матчах регулярного чемпионата АХЛ.

23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил семь шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».