«Адмирал» — «Локомотив»: в воротах гостей сыграет Исаев, Ландер — вне состава

«Адмирал» и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 12:30 мск.
В состав гостей вновь не попали шведские легионеры — защитник Стаффан Кронвалль и нападающий Антон Ландер. Впервые в сезоне в воротах ярославского клуба сыграет Даниил Исаев.
«Адмирал»:
Красоткин (Олкинуора);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;
Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов— А. Стрельцов;
Осипов— Дьяков, Глазачев — Вихарев— Воронин;
Островский, Ибатуллин, Лисин — Мерескин — Коннов.
«Локомотив»:
Исаев (Коновалов);
Н. Аверин— Накладал, Санников — Да Коста— Ратти;
Осипов — Мисюль, Кудрявцев— Алексеев — Ильенко;
Черепанов — Савченко, Каюмов— Иванов— Коваленко;
Афанасьев, Денисенко — Красковский— Апальков, Свитов.
- 17 октября 2019
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