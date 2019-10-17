«Адмирал» — «Локомотив»: в воротах гостей сыграет Исаев, Ландер — вне состава

«Адмирал» и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 12:30 мск.

В состав гостей вновь не попали шведские легионеры — защитник Стаффан Кронвалль и нападающий Антон Ландер. Впервые в сезоне в воротах ярославского клуба сыграет Даниил Исаев.

«Адмирал»:



Красоткин (Олкинуора);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Бутузов;

Мищенко — Козловский, Ломако — В. Стрельцов— А. Стрельцов;

Осипов— Дьяков, Глазачев — Вихарев— Воронин;

Островский, Ибатуллин, Лисин — Мерескин — Коннов.

«Локомотив»:



Исаев (Коновалов);

Н. Аверин— Накладал, Санников — Да Коста— Ратти;

Осипов — Мисюль, Кудрявцев— Алексеев — Ильенко;

Черепанов — Савченко, Каюмов— Иванов— Коваленко;

Афанасьев, Денисенко — Красковский— Апальков, Свитов.