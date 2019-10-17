Журналист The Hockey Writers: Панарин отрабатывает каждый цент из своих $ 82 млн

Обозреватель издания The Hockey Writers Джастин Бонхард высоко оценил игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на старте регулярного чемпионата.
«Уже после трёх матчей сезона стало ясно, что Панарин полностью отрабатывает каждый цент своего нового семилетнего контракта на почти $ 82 млн. Удивительно, как хорошо сыграло первое звено «Рейнджерс», хотя у Панарина, Зибанеджада и Бучневича было мало времени, чтобы сыграться. С двумя голами и двумя передачами в трёх встречах Артемий уже вышел на средний темп, которого он придерживается за карьеру, набирая очко за матч. В ходе сезона эта тройка должна ещё больше раскрыться. Панарин — важнейшая часть спецбригады большинства, одной из лучших линий «Рейнджерс» за долгие годы.
«Рейнджеры» знали, что получают элитного форварда с отменной способностью забивать, но не знали, что получают настолько «упакованного» игрока. В ряде случаев Панарин здорово отрабатывал в обороне, действуя так же сильно, как в нападении. Например, в матче с «Эдмонтоном» он предотвратил выход соперников два в один. Словом, Панарин отрабатывает каждый цент, он привносит в игру совершенно другую динамику, и «рейнджеры» её используют. А поскольку в составе много молодых хоккеистов, которым свойственна нестабильность, наличие такого надёжного хоккеиста облегчает задачу молодёжи», — отметил Бонхард.
В трёх матчах сезона-2019/20 на счету Артемия 4 (2+2) очка при показателе полезности «+1».
- 17 октября 2019
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