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В «Локомотиве» раскрыли причину отсутствия Ландера в последних матчах

В «Локомотиве» раскрыли причину отсутствия Ландера в последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 12:30 мск.

В состав гостей вновь не попали шведские легионеры — защитник Стаффан Кронвалль и нападающий Антон Ландер. Впервые в сезоне в воротах ярославского клуба сыграет Даниил Исаев. Как сообщила пресс-служба «железнодорожников» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте», причиной отсутствия Ландера в матчах с «Амуром» (1:2) и «Адмиралом» стала небольшая травма, полученная в матче с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

В этом сезоне 28-летний нападающий принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.

«Адмирал» — «Локомотив»: в воротах гостей сыграет Исаев, Ландер — вне состава
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