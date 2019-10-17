В «Локомотиве» раскрыли причину отсутствия Ландера в последних матчах

«Адмирал» и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 12:30 мск.

В состав гостей вновь не попали шведские легионеры — защитник Стаффан Кронвалль и нападающий Антон Ландер. Впервые в сезоне в воротах ярославского клуба сыграет Даниил Исаев. Как сообщила пресс-служба «железнодорожников» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте», причиной отсутствия Ландера в матчах с «Амуром» (1:2) и «Адмиралом» стала небольшая травма, полученная в матче с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

В этом сезоне 28-летний нападающий принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи.