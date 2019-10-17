Тренер «Ак Барса» — о судьбе Гарипова: он работает, тренируется, а дальше увидим

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» выделил сильные стороны будущего соперника, рассказал, как нужно действовать команде.

«Команда находится в боевом настроении и в хорошем функциональном состоянии. Провели хороший матч с «Автомобилистом», смогли навязать сопернику свою игру, поддерживали высокий темп на протяжении всех трёх периодов. Надо отдать должное «Автомобилисту» − они хорошо оборонялись, но мы смогли найти бреши в защите, забросить шайбы и победить в конечном итоге.

«Йокерит» — хорошая, крепкая команда, обладающая своим стилем. В составе играют очень крепкие мастеровитые игроки. Они хорошо реализуют броски и наказывают за ошибки. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, стараться владеть инициативой, контролировать шайбу, стараться оказывать давление на соперника и быть дисциплинированными в этой игре.

Наш состав? Перемены будут, но какие – расскажем перед игрой. Гарипов работает, тренируется, а дальше увидим», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.