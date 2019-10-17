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«Амур» с минимальным счётом обыграл «Северсталь», одержав третью победу кряду

«Амур» с минимальным счётом обыграл «Северсталь», одержав третью победу кряду
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» обыграл «Северсталь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Александра Гулявцева.

Ключевым событием в матче стал эпизод во втором периоде. Подопечные Андрея Разина выстояли в меньшинстве, но уже в тот момент, когда оштрафованный Владислав Провольнев появился на льду, всё-таки пропустили. В составе хозяев отличился Михал Йордан.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Йордан (Зогорна) – 34:50' (5x5)

Шайба чешского защитника так и осталась единственной в матче. В конце третьего периода форвард «Амура» Александр Горшков не реализовал буллит, угодив в перекладину. Шат-аут оформил голкипер «тигров» Евгений Аликин.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур» одержал третью победу кряду. Ранее были обыграны «Спартак» (2:1 Б) и «Локомотив» (2:1). «Северсталь» в последних матчах чередует победу с поражением. «Сталевары» проиграли в третий раз в последних пяти матчах.

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