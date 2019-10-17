СДК КХЛ оштрафовал форварда ЦСКА Вея за удар клюшкой Кулёмина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги наложил денежный штраф на форварда ЦСКА Линдена Вея.

Канадский форвард заработал удаление «5+20» в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (2:1). Вей был наказан судьями за удар клюшкой нападающего бело-голубых Вячеслава Кулёмина. Линден угодил Вячеславу между ног.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Динамо» Москва – ЦСКА. Время – 08:15

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Линдена Вея по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), подвергнуть денежному штрафу", — сказано в сообщении на официальном сайте КХЛ.