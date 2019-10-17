«Локомотив» на выезде победил «Адмирал», дважды отыгравшись в ходе матча

«Адмирал» принимал «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Александра Ардашева.

Подопечные Сергея Светлова открыли счёт в матче, реализовав большинство в середине стартового периода. Изначально главные арбитры матча не зафиксировали взятие ворот после добивания Кирилла Воронина. Факт пересечения линии ворот был установлен только после видеопросмотра. Тренерский штаб «Локомотива» взял запрос на блокировку вратаря, после чего взятие ворот было подтверждено.

В начале второго периода Владимир Бутузов упрочил перевес хозяев, но гости быстро отыгрались усилиями Стефана Да Косты и Даниила Апалькова. Шведский защитник Адам Альмквист до перерыва вновь вывел «моряков» вперёд, а в третьем отрезке Григорий Денисенко снова восстановил равновесие. Исход матча решила серия буллитов, где автором победной шайбы стал Да Коста.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ