Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» на выезде победил «Адмирал», дважды отыгравшись в ходе матча

«Локомотив» на выезде победил «Адмирал», дважды отыгравшись в ходе матча
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» принимал «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Александра Ардашева.

Подопечные Сергея Светлова открыли счёт в матче, реализовав большинство в середине стартового периода. Изначально главные арбитры матча не зафиксировали взятие ворот после добивания Кирилла Воронина. Факт пересечения линии ворот был установлен только после видеопросмотра. Тренерский штаб «Локомотива» взял запрос на блокировку вратаря, после чего взятие ворот было подтверждено.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Воронин (Вихарев, Осипов) – 12:13' (5x4)   2:0 Бутузов (Лалонд, Юнг) – 20:33' (5x5)   2:1 Да Коста (Ратти, Свитов) – 21:51' (5x4)   2:2 Апальков (Красковский, Осипов) – 22:58' (5x5)   3:2 Альмквист (Бакош, Лалонд) – 28:01' (5x4)   3:3 Денисенко (Алексеев) – 51:11' (5x5)   3:4 Да Коста – 65:00' (ПБ)

В начале второго периода Владимир Бутузов упрочил перевес хозяев, но гости быстро отыгрались усилиями Стефана Да Косты и Даниила Апалькова. Шведский защитник Адам Альмквист до перерыва вновь вывел «моряков» вперёд, а в третьем отрезке Григорий Денисенко снова восстановил равновесие. Исход матча решила серия буллитов, где автором победной шайбы стал Да Коста.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В «Локомотиве» раскрыли причину отсутствия Ландера в последних матчах
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019