Дыбленко: у «Нью-Джерси» постоянно что-то не идёт. Проблема точно не в Гусеве
Защитник СКА Ярослав Дыбленко, выступавший в сезоне-2017/18 в системе «Нью-Джерси Дэвилз», прокомментировал ситуацию форварда Никиты Гусева в «Нью-Джерси».
«У «Нью-Джерси», могу сказать по своему опыту, постоянно что-то не идёт. Наверное, нужны какие-то перемены в руководстве или тренерском штабе. Но я в это вообще не лезу. В «Дэвилз» давно такая непонятная ситуация, которая отражается на игре команды. Видимо, пора что-то менять. И проблема уж точно не в Никите Гусеве.
Не пересидел ли он в России? Нисколько. Как раз наоборот, хорошо подготовился и приехал в НХЛ уже зрелым хоккеистом – более смышлёным, более опытным в игровом плане. И окрепшим морально и физически», — цитирует Дыбленко News.ru.
Гусев: не хочу быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, стреляющей раз в год
- 17 октября 2019
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