Нападающий ЦСКА Слепышев пошутил над защитником «Динамо» Мироновым

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев в "Инстаграме" забавно пошутил над защитником московского «Динамо» Андреем Мироновым.

Диалог хоккеистов начался с того, что защитник бело-голубых выложил видео, на котором запечатлена его мельница против форварда ЦСКА Иржи Секача. Слепышев отреагировал в комментариях к посту, спросив защитника «Динамо», как завершилось дерби, намекая на победу ЦСКА со счётом 2:1.

«Это вчера было, уже все забыли», — парировал Миронов Слепышеву. «Так мельница тоже вчера была», — логично завершил диалог форвард ЦСКА.

Примечательно, что Антон забросил первую шайбу «армейской» команды в матче, а голевая атака красно-синих началась непосредственно с грубой позиционной ошибки Миронова в своей зоне.