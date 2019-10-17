Бадюков: Воробьёв выводит «Магнитку» из кризиса, победа над «Сочи» была важна

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата с ХК «Сочи» (4:3 ОТ).
«Можно сказать, что победа над «Сочи» была важна, она является признаком того, что «Металлург» постепенно выходит из кризиса, Илья Воробьёв выводит команду из него. Правда, сейчас в «Магнитке» много травмированных игроков, о чём говорил сам Воробьёв, так что условия для работы непростые.
Я бы отметил то, что лидеры стали больше себя проявлять в плане бомбардирских качеств. Также они стали лучше действовать и в обороне. Далеко идущих выводов пока делать не будем. Надо дождаться перерыва, а уже после него настанет понимание, в каком направлении будет дальше двигаться команда», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 17 октября 2019
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