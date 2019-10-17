Разин: два игрока «Северстали» получили сотрясения и покинули лёд с кровью

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выездного матча КХЛ с «Амуром» (0:1).
«Поздравляю «Амур» с победой. Прежде всего, можно отметить вратаря соперника, который выиграл этот матч. Своих ребят хочу поблагодарить. Мы практически два периода играли в три звена. Два человека после чистых силовых приёмов получили сотрясения и ушли с кровью. Но мы всё равно имели много моментов», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.
Ключевым событием в матче стал эпизод во втором периоде. Подопечные Андрея Разина выстояли в меньшинстве, но уже в тот момент, когда оштрафованный Владислав Провольнев появился на льду, всё-таки пропустили. В составе хозяев отличился Михал Йордан.
Шайба чешского защитника так и осталась единственной в матче. В конце третьего периода форвард «Амура» Александр Горшков не реализовал буллит, угодив в перекладину. Шат-аут оформил голкипер «тигров» Евгений Аликин.
- 17 октября 2019
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