Гулявцев: хоккеисты «Амура» сыграли на результат в ущерб личным голам и очкам
Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».
«Несмотря на маленький счёт, обе команды показали интересный хоккей. Как сказал Андрей Владимирович (Разин, главный тренер «Северстали». — Прим. «Чемпионата») — хорошо играли вратари. Тоже отдам должное вратарю «Северстали» — он вытаскивал мёртвые шайбы. Но и наш голкипер молодец, хочу поздравить его с «сухарём». Мы попросили ребят сыграть по счёту, на результат, помочь вратарю. Они прониклись, справились. В ущерб своим личным голам и очкам сыграли на результат, на команду. Я всем благодарен», — приводит слова Гулявцева пресс-служба «Северстали».
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