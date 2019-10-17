«Нефтехимик» — СКА: Кагарлицкий вернулся в состав «армейцев»

«Нефтехимик» и СКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19:00 мск.
В состав «армейцев» вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий, не принимавший участия в матчах с 5 октября.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Озолин);
Рясенский — Сергеев; Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов; Казионов — Куликов — Хайруллин;
Пайгин — Захарчук, Падакин — Рыбаков — Шиксатдаров;
Волгин, Шарифьянов, Грошев — Фазлеев — Хисамутдинов.
ХК СКА:
Мельничук (Хелльберг);
Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Белов — Дыбленко, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;
Зубарев — Зуб, Кагарлицкий — Коскиранта — Якупов;
Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Марченко.
- 17 октября 2019
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