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«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Витязь» — «Трактор»: Федотов займёт место в воротах гостей

«Витязь» — «Трактор»: Федотов займёт место в воротах гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19:30 мск.

Место в воротах челябинского клуба с первых минут займёт Иван Федотов.

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Стасенко, Комаров — Моисеев — Артюхин, Гончаров.

«Трактор»:

Федотов (Сухачёв);
Меньшиков — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Калинин — Сергиенко, Тертышный — Попов — Кэлоф;
Терещенко — Карпухин, Тридчиков — Карлин — Косов;
Ясинский, Фатеев — Шолохов — Шаров, Гришаков.

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