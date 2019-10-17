«Витязь» — «Трактор»: Федотов займёт место в воротах гостей
«Витязь» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19:30 мск.
Место в воротах челябинского клуба с первых минут займёт Иван Федотов.
«Витязь»:
Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Стасенко, Комаров — Моисеев — Артюхин, Гончаров.
«Трактор»:
Федотов (Сухачёв);
Меньшиков — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Калинин — Сергиенко, Тертышный — Попов — Кэлоф;
Терещенко — Карпухин, Тридчиков — Карлин — Косов;
Ясинский, Фатеев — Шолохов — Шаров, Гришаков.
- 17 октября 2019
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