«Витязь» — «Трактор»: Федотов займёт место в воротах гостей

«Витязь» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19:30 мск.



Место в воротах челябинского клуба с первых минут займёт Иван Федотов.



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;

Стасенко, Комаров — Моисеев — Артюхин, Гончаров.



«Трактор»:



Федотов (Сухачёв);

Меньшиков — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Калинин — Сергиенко, Тертышный — Попов — Кэлоф;

Терещенко — Карпухин, Тридчиков — Карлин — Косов;

Ясинский, Фатеев — Шолохов — Шаров, Гришаков.