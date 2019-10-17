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«Ак Барс» — «Йокерит»: Ожиганов вернулся в состав хозяев

«Ак Барс» — «Йокерит»: Ожиганов вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Йокерит» определились с составами на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19:00 мск.

В состав казанского клуба вернулся защитник Игорь Ожиганов.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Фазылзянов, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Ожиганов, Галиев — А. Галимов — Зарипов;
Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Воронков;
Лямкин, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Оксанен — Контиола — Мяэналанен;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Мюттюнен;
Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.

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