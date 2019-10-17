«Ак Барс» — «Йокерит»: Ожиганов вернулся в состав хозяев

«Ак Барс» и «Йокерит» определились с составами на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 17 октября, начало — в 19:00 мск.



В состав казанского клуба вернулся защитник Игорь Ожиганов.



«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Фазылзянов, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Ожиганов, Галиев — А. Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Воронков;

Лямкин, Глухов, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Оксанен — Контиола — Мяэналанен;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Кивистё, Савинайнен — Регин — Мюттюнен;

Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Анттила.

