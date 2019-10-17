Георгиев будет защищать ворота «Рейнджерс» в матче с «Нью-Джерси»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев займёт место в воротах команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (18 октября). Об этом сообщил главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн.
В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провёл один матч в регулярном чемпионате НХЛ, одержав победу. Во встрече с «Оттавой Сенаторз» (4:1) Георгиев отразил 96,9% бросков.
В прошедшем сезоне 23-летний россиянин провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 14 побед. Александр отражал 91,4% бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
В мае Георгиев принял участие в чемпионате мира, который состоялся в Словакии. Вратарь стал обладателем бронзовой медали в составе сборной России.
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