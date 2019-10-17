Михеев: видел, как Хартли ел борщ в мою честь. Мы с ним иногда списываемся

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев признался, что не ожидал, что его фраза про суп уйдёт в народ.
«Если честно, то я не ожидал, что фраза про суп станет моей визитной карточкой. Просто так получилось. Так ведь не угадаешь, какая фраза уйдёт в народ. То, что мне в клубе подарили суп на день рождения? Такое фото было в «Твиттере», но это просто смешная картинка. Сам борщ не дарили. Сейчас я больше кушаю дома. Мне девушка готовит. Дома ем суп.
Я видел, как Хартли сидел за столом и ел борщ в мою честь. Да-да, прикольно. Бывает, мы с Бобом списываемся. Просто как друзья, поддержать друг друга. Я смотрю за результатами родного клуба. У меня там играет много близких и друзей. Но сами матчи не смотрю», — приводит слова Михеева официальный сайт НХЛ.
- 17 октября 2019
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