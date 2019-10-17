Гусев начнёт матч с «Рейнджерс» в третьем звене
«Нью-Джерси Дэвил» продолжает подготовку к домашнему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится завтра, 18 октября, начало — в 02:00 мск.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев начнёт встречу в третьем звене вместе с Йеспером Браттом и Павлом Захой. Первый номер прошедшего драфта НХЛ Джек Хьюз выйдет на лёд в первой тройке нападения вместе с Тейлором Холлом и Кайлом Палмьери.
В этом сезоне 27-летний Гусев провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету два результативных броска и одна голевая передача при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. Россиянин проводит свой первый сезон в составе «дьяволов».
Курдин: зачем «Нью-Джерси» ставит Гусева в четвёртое звено? Они дебилы, что ли?
- 17 октября 2019
-
19:56
-
19:44
-
19:18
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
17:51
-
17:28
-
17:01
-
16:46
-
16:20
-
16:00
-
15:43
-
15:15
-
15:08
-
15:02
-
14:42
-
14:16
-
14:05
-
13:48
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:34
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:35
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:38
Партнерский контент