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Гусев начнёт матч с «Рейнджерс» в третьем звене

Гусев начнёт матч с «Рейнджерс» в третьем звене
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвил» продолжает подготовку к домашнему матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится завтра, 18 октября, начало — в 02:00 мск.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Аманда Стейн, нападающий Никита Гусев начнёт встречу в третьем звене вместе с Йеспером Браттом и Павлом Захой. Первый номер прошедшего драфта НХЛ Джек Хьюз выйдет на лёд в первой тройке нападения вместе с Тейлором Холлом и Кайлом Палмьери.

В этом сезоне 27-летний Гусев провёл шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету два результативных броска и одна голевая передача при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. Россиянин проводит свой первый сезон в составе «дьяволов».

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