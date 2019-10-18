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Сошников — о матче «Салавата» с «Ак Барсом»: лишних слов здесь не нужно

Сошников — о матче «Салавата» с «Ак Барсом»: лишних слов здесь не нужно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева», лучший снайпер команды Никита Сошников поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом». Встреча состоится завтра, 19 октября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

«Все в команде ждут от «зелёного дерби» только победы, в том числе и наши болельщики, которые тоже являются неотъемлемой частью «Салавата Юлаева». Мы будем играть только на победу, хотя мы и так играем только на победу каждую встречу. Других задач у нас нет. Я, будучи игроком НХЛ, играл в матчах уровня «Торонто» — «Монреаль» и прекрасно знаю, какой там настрой. Он будет выше, чем на обычную игру. Все всё прекрасно понимают, лишних слов здесь не нужно.

Буду стараться выжать из себя максимум, хотя я, как и наша команда, и так выжимаю из себя всё в каждом матче. Руководство «Салавата Юлаева» и тренерский штаб оказали мне доверие, нужно его оправдывать. Думаю, матч всем понравится, будут отличные эмоции! Это первое «зелёное дерби» для меня. Но главное — не перегореть и играть в свой хоккей, тогда всё получится», — сказал Сошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Сошников провёл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт девять результативных бросков и четыре голевые передачи при показателе полезности «+8».

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