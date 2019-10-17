Ардашев: после третьего гола «Локомотив» поверил, что может выиграть
Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев поделился мнением о победе со счётом 4:3 Б в матче с «Адмиралом».
«Знали, что будет тяжёлая игра. Соперник последние матчи очень хорошо провёл. Надеялись, что сможем первый период отыграть без пропущенных шайб, но, к сожалению, пропустили, а потом ещё и вторую. Сложно было при счёте 0:2, но ребята нашли в себе силы, восстановили равенство. Очень важно, что мы забросили третью шайбу в середине третьего периода. Это нас вдохновило. Ребята поверили, что могут выиграть. Да, тяжело, третья игра на выезде. Хорошо, что по буллитам смогли сегодня победить. Очень важные для нас два очка», — приводит слова Ардашева официальный сайт КХЛ.
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