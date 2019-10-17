Форвард «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за применение допинга
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Такое решение принято в связи с тем, что российский спортсмен нарушил антидопинговые правила.
В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».
До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.
- 17 октября 2019
-
20:50
-
20:41
-
20:21
-
19:56
-
19:44
-
19:18
-
18:36
-
18:22
-
18:14
-
17:51
-
17:28
-
17:01
-
16:46
-
16:20
-
16:00
-
15:43
-
15:15
-
15:08
-
15:02
-
14:42
-
14:16
-
14:05
-
13:48
-
13:18
-
13:00
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:34
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:35
-
10:14
-
10:10
Партнерский контент