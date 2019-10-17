Форвард «Вегаса» Зыков дисквалифицирован на 20 матчей за применение допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Такое решение принято в связи с тем, что российский спортсмен нарушил антидопинговые правила.

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.