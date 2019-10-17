Зыков — о допинге: не понимаю, как тест дал положительный результат

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков прокомментировал дисквалификацию на 20 матчей без выплаты заработной платы за указанный период за нарушение антидопинговых правил.



«Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, понимаю, что несу ответственность за то, что находится в моём организме. Принимаю наказание», — приводит слова россиянина профсоюз игроков НХЛ.

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.