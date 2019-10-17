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СКА уступил «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд

СКА уступил «Нефтехимику» и потерпел второе поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» принимал в Нижнекамске СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Питерский клуб потерпел второе поражение подряд.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке «волки» дважды огорчили вратаря питерцев Алексея Мельничука. Сначала отличился Павел Падакин, а затем — Мэтт Уайт. В третьем периоде Антон Бурдасов реализовал большинство и сократил отставание в счёте до одного гола, но на большее гостей не хватило.

20 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Спартак», а «Нефтехимик» в этот же день встретится в Риге с местным «Динамо».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Падакин – 36:13' (5x5)   2:0 Уайт – 39:42' (5x5)   2:1 Бурдасов (Лехтеря, Ткачёв) – 47:56' (5x4)
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