«Торпедо» разгромило минское «Динамо», забросив шесть шайб

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.



В первом периоде гости трижды огорчили хозяев стараниями Станислава Бочарова, Джордана Шрёдера и Дамира Жафярова, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке преимущество «автозаводцев» укрепил Сергей Гончарук. В третьем периоде Пол Щехура в пятый раз огорчил «зубров», а шестую шайбу забросил Кирилл Ураков.

19 октября «Торпедо» проведёт выездной матч с «Йокеритом», а минчане 22-го числа примут на своей площадке «Барыс».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.