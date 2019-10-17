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«Торпедо» разгромило минское «Динамо», забросив шесть шайб

«Торпедо» разгромило минское «Динамо», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

В первом периоде гости трижды огорчили хозяев стараниями Станислава Бочарова, Джордана Шрёдера и Дамира Жафярова, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке преимущество «автозаводцев» укрепил Сергей Гончарук. В третьем периоде Пол Щехура в пятый раз огорчил «зубров», а шестую шайбу забросил Кирилл Ураков.

19 октября «Торпедо» проведёт выездной матч с «Йокеритом», а минчане 22-го числа примут на своей площадке «Барыс».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Бочаров (Шенфельд) – 10:56' (5x5)   0:2 Шрёдер (Жафяров, Аляев) – 12:07' (5x5)   0:3 Жафяров (Варнаков) – 19:27' (5x4)   0:4 Гончарук (Щехура) – 23:39' (5x5)   0:5 Щехура (Гончарук, Мишарин) – 50:01' (5x5)   0:6 Ураков (Гончарук, Ильин) – 56:36' (5x5)
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