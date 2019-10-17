«Торпедо» разгромило минское «Динамо», забросив шесть шайб

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
В первом периоде гости трижды огорчили хозяев стараниями Станислава Бочарова, Джордана Шрёдера и Дамира Жафярова, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке преимущество «автозаводцев» укрепил Сергей Гончарук. В третьем периоде Пол Щехура в пятый раз огорчил «зубров», а шестую шайбу забросил Кирилл Ураков.
19 октября «Торпедо» проведёт выездной матч с «Йокеритом», а минчане 22-го числа примут на своей площадке «Барыс».
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 17 октября 2019
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