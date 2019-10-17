«Ак Барс» одолел «Йокерит» и прервал серию соперника из шести побед

«Ак Барс» принимал в Казани «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев. Финский клуб прервал серию из шести побед.



Подопечные Дмитрия Квартальнова ушли на первый перерыв, выигрывая с разницей в две шайбы. Сначала точным броском отметился Джастин Азеведу, а затем ворота гостей поразил Кирилл Петров. Во втором периоде «шутам» удалось отыграться стараниями Брайана О’Нилла, реализовавшего буллит, и Петера Регина. Петров снова вывел хозяев вперёд, оформив дубль, на что гости ответили второй шайбой О’Нилла. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Михаил Фисенко.



19 октября «Ак Барс» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а финский клуб в этот же день примет в Хельсинки «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.