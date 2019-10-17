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«Ак Барс» одолел «Йокерит» и прервал серию соперника из шести побед

«Ак Барс» одолел «Йокерит» и прервал серию соперника из шести побед
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев. Финский клуб прервал серию из шести побед.

Подопечные Дмитрия Квартальнова ушли на первый перерыв, выигрывая с разницей в две шайбы. Сначала точным броском отметился Джастин Азеведу, а затем ворота гостей поразил Кирилл Петров. Во втором периоде «шутам» удалось отыграться стараниями Брайана О’Нилла, реализовавшего буллит, и Петера Регина. Петров снова вывел хозяев вперёд, оформив дубль, на что гости ответили второй шайбой О’Нилла. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Михаил Фисенко.

19 октября «Ак Барс» проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а финский клуб в этот же день примет в Хельсинки «Торпедо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Азеведу (Фрэттин, Педан) – 04:13' (5x5)   2:0 Петров (Яруллин, Кормье) – 18:16' (5x5)   2:1 О'Нилл – 22:47' (бул)   2:2 Регин (Йоэнсуу, Лехтонен) – 27:37' (5x5)   3:2 Петров (Кормье, Юдин) – 37:50' (5x5)   3:3 О'Нилл (Грант, Иконен) – 40:32' (5x5)   4:3 Фисенко (Петров, Педан) – 61:24' (3x3)
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