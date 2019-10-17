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«Трактор» проиграл «Витязю» и потерпел третье поражение подряд

«Трактор» проиграл «Витязю» и потерпел третье поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» принимал в Подольске «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подмосковного клуба. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.

Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 7-й минуте стараниями Пекки Йормакки, реализовавшего большинство. Во втором периоде преимущество хозяев укрепил Павел Чернов, а чуть позже Алексей Макеев в третий раз огорчил соперника. В концовке встречи гости отыграли один гол усилиями Егора Фатеева.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Йормакка (Ержабек, Макеев) – 06:29' (5x5)   2:0 Чернов – 21:54' (5x5)   3:0 Макеев (Сёмин, Швец-Роговой) – 30:19' (5x5)   3:1 Фатеев (Терещенко) – 58:36' (5x5)
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