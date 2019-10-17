«Трактор» проиграл «Витязю» и потерпел третье поражение подряд

«Витязь» принимал в Подольске «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подмосковного клуба. Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд.



Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 7-й минуте стараниями Пекки Йормакки, реализовавшего большинство. Во втором периоде преимущество хозяев укрепил Павел Чернов, а чуть позже Алексей Макеев в третий раз огорчил соперника. В концовке встречи гости отыграли один гол усилиями Егора Фатеева.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.