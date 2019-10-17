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Одноклубник Зыкова Маршессо: прискорбно, когда обманывают

Одноклубник Зыкова Маршессо: прискорбно, когда обманывают
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал информацию о дисквалификации на 20 матчей без выплаты заработной платы за указанный период нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова.

«Печально, что так с Зыковым, но мы не хотим подобного в игре. Не хотим, чтобы кто-то обманывал. Это прискорбно», — приводит слова Маршессо журналист Джастин Эмерсон.

В этом сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».

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