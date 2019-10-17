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Квартальнов — о матче с «Йокеритом»: слабовато сыграли вратарь и защитники

Квартальнов — о матче с «Йокеритом»: слабовато сыграли вратарь и защитники
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с «Йокеритом» (4:3 ОТ).

«Отличный первый период, потом, к сожалению, не получилось. Неплохо сыграли в третьем отрезке. Слабовато проявили себя вратарь и защитники. Но сегодня нам немножко повезло. В овертайме был хороший гол. Таких матчей — с сильными соперниками — будет много.

У нас в прошлой встрече было семь потерь в большинстве, сегодня — ещё больше. Будем думать по этому вопросу.

Что касается привлечения игроков из высшей лиги, Владислава Кары например, думаем над этим.

Будет ли дополнительная мотивация перед «Зелёным дерби»? Думаю, нет. Подоплёка есть. Нам нужно только что-то подправить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.

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