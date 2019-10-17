Марьямяки: «Йокерит» мог получить численное преимущество в овертайме

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение со счётом 3:4 ОТ в матче с «Ак Барсом».



«Хорошая встреча, интересный хоккей. Был у нас шанс выиграть, но мы не использовали свои моменты. В овертайме могли получить численное преимущество и поиграть в формате «4 на 3», но, к сожалению, не получили», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.



Подопечные Дмитрия Квартальнова ушли на первый перерыв, выигрывая с разницей в две шайбы. Сначала точным броском отметился Джастин Азеведу, а затем ворота гостей поразил Кирилл Петров. Во втором периоде «шутам» удалось отыграться стараниями Брайана О’Нилла, реализовавшего буллит, и Петера Регина. Петров снова вывел хозяев вперёд, оформив дубль, на что гости ответили второй шайбой О’Нилла. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Михаил Фисенко.