Назаров — о Зыкове: будешь обманывать спорт, хоккейный бог тебя накажет

Известный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров, отыгравший 13 сезонов в НХЛ, поделился мнением о дисквалификации нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова. 24-летний форвард пропустит 20 матчей регулярного чемпионата без выплаты зарплаты по причине нарушения антидопинговых правил.
«Мой давний коллега и друг Дарюс Каспарайтис сказал, что мы в своё время сидели на алкоголе. В чём-то я с ним согласен. Поймите, в наше время не было биткоинов, айфонов, планшетов, смартфонов… Это сейчас молодёжь только в них и сидит, что-то там высматривает. Всё в этой жизни меняется, остаётся только любовь к хоккею. Я 13 лет отыграл в НХЛ и знаю, о чём говорю.
Нужно любить хоккей всем сердцем и понимать: если ты начнёшь обманывать этот вид спорта, то хоккейный бог тебя за это накажет. Молодёжи вроде Зыкова посоветовал бы больше времени проводить в спортивном зале, думать о хоккее. В своё время я не вылезал из зала. Кто меня видел и знает, тот понимает, о чём говорю. Всех жду в спортзале! Жизнь коротка, не заметишь, как всё закончится. Зыкову желаю отсидеть эти 20 матчей, сделать выводы и всё доказывать дальше», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 17 октября 2019
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