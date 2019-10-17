СКА и «Витязь» готовят двойной обмен

Клубы Континентальной хоккейной лиги СКА и «Витязь» планируют обменяться игроками, информирует «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, в клуб из Санкт-Петербурга перейдёт вратарь Александр Самонов и нападающий Артём Швец-Роговой. В обратном направлении последуют вратарь Пётр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. Ожидается, что о состоявшейся сделке будет объявлено в ближайшее время.
В этом сезоне 25-летний Бывальцев провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2». 20-летний Кочетков одержал три победы в шести матчах, отражая 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,62.
На счету 24-летнего Швец-Рогового 6 (3+3) очков в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ с показателем полезности «+3». 25-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, пропуская 0,88 шайбы за игру и отражая 97,6% бросков.
- 17 октября 2019
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