Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА и «Витязь» готовят двойной обмен

СКА и «Витязь» готовят двойной обмен
Хоккей / КХЛ 0

Клубы Континентальной хоккейной лиги СКА и «Витязь» планируют обменяться игроками, информирует «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, в клуб из Санкт-Петербурга перейдёт вратарь Александр Самонов и нападающий Артём Швец-Роговой. В обратном направлении последуют вратарь Пётр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. Ожидается, что о состоявшейся сделке будет объявлено в ближайшее время.

В этом сезоне 25-летний Бывальцев провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2». 20-летний Кочетков одержал три победы в шести матчах, отражая 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,62.

На счету 24-летнего Швец-Рогового 6 (3+3) очков в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ с показателем полезности «+3». 25-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, пропуская 0,88 шайбы за игру и отражая 97,6% бросков.

Два громких трансферных слуха в КХЛ за день. Что за ними стоит?
Дмитрия Кагарлицкого «посадили» в СКА, а Виталия Кравцова «маринуют» в «Рейнджерс». Челябинца ждут в России.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019