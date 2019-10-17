Расписание матчей НХЛ на 18 октября 2019 года

18 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
02:00 (мск). «Монреаль Канадинес» — «Миннесота Уайлд»
02:00. «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
03:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс»
03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс»
04:00. «Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз»
05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз»
05:00. «Аризона Койтс» — «Нэшвилл Предаторз»
05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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