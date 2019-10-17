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Расписание матчей НХЛ на 18 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 18 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

18 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

02:00 (мск). «Монреаль Канадинес» — «Миннесота Уайлд»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

02:00. «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

03:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

04:00. «Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава

05:00. «Аризона Койтс» — «Нэшвилл Предаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз»

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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