Расписание матчей НХЛ на 18 октября 2019 года

18 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится девять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



02:00 (мск). «Монреаль Канадинес» — «Миннесота Уайлд»

02:00. «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

03:00. «Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс»

03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс»

04:00. «Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз»

05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз»

05:00. «Аризона Койтс» — «Нэшвилл Предаторз»

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.