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Капитан «Торонто» Таварес пропустит две недели из-за перелома пальца

Капитан «Торонто» Таварес пропустит две недели из-за перелома пальца
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес выбыл из строя как минимум на две недели, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Нападающий сломал палец на руке в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Хоккеист пропустит две недели, после чего состоится новое медицинское обследование.

В восьми матчах нынешнего сезона Таварес забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Он занимает третье место в «Торонто» по игровому времени, уступая только форвардам Митчеллу Марнеру и Остону Мэттьюсу.

В прошлом сезоне 29-летний канадец набрал рекордные в карьере 88 (47+41) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. До перехода в «Торонто» он на протяжении семи сезонов выступал за «Нью-Йорк Айлендерс».

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