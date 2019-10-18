Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

17 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Амур» — «Северсталь» — 1:0
«Адмирал» — «Локомотив» — 3:4 Б
«Динамо» Мн — «Торпедо» — 0:6
«Нефтехимик» — СКА — 2:1
«Ак Барс» — «Йокерит» — 4:3 ОТ
«Витязь» — «Трактор» — 3:1
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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