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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

17 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» — «Северсталь» — 1:0

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Йордан (Зогорна) – 34:50' (5x5)

«Адмирал» — «Локомотив» — 3:4 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Воронин (Вихарев, Осипов) – 12:13' (5x4)   2:0 Бутузов (Лалонд, Юнг) – 20:33' (5x5)   2:1 Да Коста (Ратти, Свитов) – 21:51' (5x4)   2:2 Апальков (Красковский, Осипов) – 22:58' (5x5)   3:2 Альмквист (Бакош, Лалонд) – 28:01' (5x4)   3:3 Денисенко (Алексеев) – 51:11' (5x5)   3:4 Да Коста – 65:00' (ПБ)

«Динамо» Мн — «Торпедо» — 0:6

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 6
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Бочаров (Шенфельд) – 10:56' (5x5)   0:2 Шрёдер (Жафяров, Аляев) – 12:07' (5x5)   0:3 Жафяров (Варнаков, Шенфельд) – 19:27' (5x4)   0:4 Гончарук (Щехура) – 23:39' (5x5)   0:5 Щехура (Гончарук, Мишарин) – 50:01' (5x5)   0:6 Ураков (Гончарук, Ильин) – 56:36' (5x5)

«Нефтехимик» — СКА — 2:1

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Падакин – 36:13' (5x5)   2:0 Уайт – 39:42' (5x5)   2:1 Бурдасов (Лехтеря, Ткачёв) – 47:56' (5x4)

«Ак Барс» — «Йокерит» — 4:3 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Йокерит
Хельсинки
1:0 Азеведу (Кормье, Педан) – 04:13' (5x5)   2:0 Петров (Яруллин, Кормье) – 18:16' (5x5)   2:1 О'Нилл – 22:47' (бул)   2:2 Регин (Йоэнсуу, Лехтонен) – 27:37' (5x5)   3:2 Петров (Кормье, Юдин) – 37:50' (5x5)   3:3 О'Нилл (Грант, Иконен) – 40:32' (5x5)   4:3 Фисенко (Петров, Педан) – 61:11' (3x3)

«Витязь» — «Трактор» — 3:1

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2019, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Йормакка (Ержабек, Макеев) – 06:29' (5x4)   2:0 Чернов – 21:54' (5x5)   3:0 Макеев (Сёмин, Швец-Роговой) – 30:19' (5x5)   3:1 Фатеев (Терещенко) – 58:36' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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