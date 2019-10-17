Кудашов: у СКА есть проблемы. Мы их видим, будем устранять

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».



«Начали плохо, совсем плохо. Удалений нахватали и контратаку пропустили, дали сопернику создать моменты. Потом владели инициативой, но за владение инициативой голов не дают. И остроты не было. Две ошибки и получили шайбы в свои ворота. Одного забитого гола при таком владении шайбой мало. Ошибки не дают нам выигрывать. Естественно, у нас есть сейчас проблемы, мы их видим, будем устранять.



На самом деле, недонастрой тоже присутствует. Я уже сказал, что у нас есть проблемы, которые мы должны решать, и эта — одна из них», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

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