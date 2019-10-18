Нападающий «Тампы» Пойнт забил гол за 0,8 секунды до конца периода. Видео

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт забил гол меньше, чем за секунду до окончания периода. Канадский нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

На данный момент проходит второй период поединка (2:2). Пойнт забросил шайбу за 0,8 секунды до конца первого периода. Результативными передачами отметились Янни Гурд и Виктор Хедман.

Таким образом, Пойнт набрал своё 4 очко в нынешнем сезоне НХЛ. На счету канадского форварда 3 гола и 1 результативная передача.

Всего в НХЛ Пойнт провёл 232 матча, в которых записал на свой счёт 93 гола и 108 результативных передач при коэффициенте полезности «+49».

Видео с голом Брейдена Пойнта можно посмотреть на канале SPORTSNET в YouTube.