Тарасенко забил второй гол в сезоне НХЛ. Видео

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил свою вторую шайбу в сезоне НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Тарасенко забил третий гол своей команды. Результативными передачами отличились Джейден Шварц и Брэйден Шенн. На момент написания новости проходит второй период матча. На данный момент счёт 3:1 в пользу «Сент-Луиса».

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провёл 6 игр, набрав 6 очков. На счету россиянина 2 гола и 4 результативные передачи. Всего за карьеру НХЛ Тарасенко сыграл 503 матча, забив 212 голов и сделав 211 результативных передач.

Видео с голом Владимира Тарасенко можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».