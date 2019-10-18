Гол Гусева помог «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, Никита Гусев и Пи Кей Суббэн.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». На счету нападающего Павла Бучневича 1 результативная передача.
Таким образом, «Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть игр подряд.
«Рейнджерс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Гусев забил после того, как у Панарина сломалась клюшка
НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Деанджело (Бучневич, Шей) – 06:02' 1:1 Коулман (Зейджак, Теннисон) – 12:58' 2:1 Палмьери – 22:18' 3:1 Вуд (Хьюз, Теннисон) – 32:25' 3:2 Фаст (Строум, Смит) – 42:22' 4:2 Гусев – 52:21' 5:2 Суббэн – 59:12'
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