Гол Гусева помог «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, Никита Гусев и Пи Кей Суббэн.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». На счету нападающего Павла Бучневича 1 результативная передача.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть игр подряд.

«Рейнджерс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».