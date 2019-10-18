Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Гусева помог «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ

Гол Гусева помог «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, Никита Гусев и Пи Кей Суббэн.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, завершив матч с коэффициентом полезности «-1». На счету нападающего Павла Бучневича 1 результативная передача.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть игр подряд.

«Рейнджерс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Гусев забил после того, как у Панарина сломалась клюшка
НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Деанджело (Бучневич, Шей) – 06:02'   1:1 Коулман (Зейджак, Теннисон) – 12:58'   2:1 Палмьери – 22:18'   3:1 Вуд (Хьюз, Теннисон) – 32:25'   3:2 Фаст (Строум, Смит) – 42:22'   4:2 Гусев – 52:21'   5:2 Суббэн – 59:12'
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019