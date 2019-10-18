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34 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

34 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 20 минут и 51 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Также форвард не смог реализовать послематчевый буллит. Защитник Михаил Сергачёв сыграл 16 минут и 59 секунды, завершив матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер гостей Андрей Василевский пропустил 3 шайбы и совершил 34 сейва.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Бостон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пастрняк (Бержерон, Крюг) – 09:34'   1:1 Пойнт (Гурд, Хедман) – 19:59'   2:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 27:26'   2:2 Жозеф (Киллорн, Чернак) – 30:32'   2:3 Шаттенкирк (Стэмкос, Пойнт) – 55:13'   3:3 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 56:55'   3:4 Стэмкос – 65:00' (ПБ)
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