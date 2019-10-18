34 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 20 минут и 51 секунду, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1». Также форвард не смог реализовать послематчевый буллит. Защитник Михаил Сергачёв сыграл 16 минут и 59 секунды, завершив матч с коэффициентом полезности «+1». Голкипер гостей Андрей Василевский пропустил 3 шайбы и совершил 34 сейва.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Бостон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».