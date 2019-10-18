Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гусев забил после того, как у Панарина сломалась клюшка

Гусев забил после того, как у Панарина сломалась клюшка
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отличился в матче с «Рейнджерс» голом, причём россиянин забил после того, как у Артемия Панарина сломалась клюшка. Это третий гол Гусева в сезоне.

Всего в 7 играх чемпионата НХЛ Гусев набрал 4 (3+1) очка.

«Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть игр подряд. «Рейнджерс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».

Гол Гусева помог «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019