Гусев забил после того, как у Панарина сломалась клюшка
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отличился в матче с «Рейнджерс» голом, причём россиянин забил после того, как у Артемия Панарина сломалась клюшка. Это третий гол Гусева в сезоне.
Всего в 7 играх чемпионата НХЛ Гусев набрал 4 (3+1) очка.
«Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть игр подряд. «Рейнджерс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».
Гол Гусева помог «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ
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