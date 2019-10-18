Гусев забил после того, как у Панарина сломалась клюшка

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отличился в матче с «Рейнджерс» голом, причём россиянин забил после того, как у Артемия Панарина сломалась клюшка. Это третий гол Гусева в сезоне.



Всего в 7 играх чемпионата НХЛ Гусев набрал 4 (3+1) очка.

«Нью-Джерси» одержал свою первую победу в сезоне НХЛ. Ранее команда проиграла шесть игр подряд. «Рейнджерс» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Дэвилз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».