Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ривз и Сабурен провели кулачный бой в лучших традициях тафгаев НХЛ

Ривз и Сабурен провели кулачный бой в лучших традициях тафгаев НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» с «Оттава Сенаторз». Игра проходит на льду арены «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе. Первый период — счёт 1:1.

Во время матча нападающий «Вегаса» Райан Ривз сошёлся в кулачном поединке с нападающим «Оттавы» Скоттом Сабуреном. После непродолжительного «прощупывания» дистанции и техники ведения боя, хоккеисты перешли с дальней дистанции в ближнюю. После целой серии ударов в голову у Райана и Скотта слетели шлемы. В битву вмешались рефери, растащившие хоккеистов в стороны.

По голу в первом периоде забили Райлли Смит за «Вегас» и Тома Шабо за «Оттаву».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Here's Your Replay.

Нападающий «Тампы» Пойнт забил гол за 0,8 секунды до конца периода. Видео
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019