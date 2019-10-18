Ривз и Сабурен провели кулачный бой в лучших традициях тафгаев НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» с «Оттава Сенаторз». Игра проходит на льду арены «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе. Первый период — счёт 1:1.

Во время матча нападающий «Вегаса» Райан Ривз сошёлся в кулачном поединке с нападающим «Оттавы» Скоттом Сабуреном. После непродолжительного «прощупывания» дистанции и техники ведения боя, хоккеисты перешли с дальней дистанции в ближнюю. После целой серии ударов в голову у Райана и Скотта слетели шлемы. В битву вмешались рефери, растащившие хоккеистов в стороны.

По голу в первом периоде забили Райлли Смит за «Вегас» и Тома Шабо за «Оттаву».

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