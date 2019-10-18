«Айлендерс» благодаря 32 сэйвам Варламова победил «Виннипег»

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Виннипег Джетс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



В составе победителей два гола забил оформил Мэттью Барзал, ещё один гол забил Джош Бейли. Российский голкипер Семён Варламов отразил 32 из 33 бросков. У проигравших гол на счету Николая Элерса. Защитник Дмитрий Куликов отыграл 21.15, выполнил 1 силовой приём и заработал 2 штрафные минуты.



«Айлендерс» добыл третью победу подряд, «Джетс» наоборот, проиграл третий матч подряд.

В нынешнем сезоне Варламов провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал одну победу. Он отразил 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,16. Россиянин защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз» с 2008 по 2011 год, после чего на протяжении восьми лет выступал за «Колорадо Эвеланш».

