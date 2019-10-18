Фил Кессел забил первый гол после обмена из «Питтсбурга»

«Аризона Койотс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыгрывает «Нэшвилл Предаторз». В ходе второго периода подопечные Рика Токкета впереди — 3:1. Одна из шайб «койотов» на счету Фила Кессела, для которого этот гол стал первым после обмена из «Питтсбург Пингвинз».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Аризоны»
Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне-2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла в 82 матчах. В межсезонье «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Алекса Гальченюка.
Статистика Фила Кессела в «Аризоне»
В составе национальной команды опытный форвард стал серебряным призёром Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
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