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Хьюз — третий самый молодой игрок в истории «Дэвилз», набравший очко в НХЛ

Хьюз — третий самый молодой игрок в истории «Дэвилз», набравший очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч состоялся на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

Первый номер драфта Джек Хьюз набрал первое очко в НХЛ. Американский форвард отметился результативной передачей, которую сделал на Майлза Вуда. Джек набрал первое очко в североамериканской лиге в возрасте 18 лет и 156 дней, став третьим самым молодом игроком в клубной истории, набравшим очко в НХЛ.

Клубный рекорд принадлежит защитнику Скотту Нидермайеру. Канадский защитник отметился результативным действием в возрасте 18 лет и 46 дней. Это произошло 16 октября 1991 года. Второе место занимает Крэйг Воланин (18 лет 77 дней).

Первый номер драфта Джек Хьюз набрал первое очко в НХЛ
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