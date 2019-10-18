«Лос-Анджелес» дома всухую проиграл «Баффало». У Ковальчука — «-2» и 3 удаления

«Баффало Сэйбрз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Ральфа Крюгера. Для «королей» это поражение стало третьим кряду.
В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт (дубль) и Конор Шири. Первые две шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Илья Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер. Российский форвард заработал показатель полезности "-2" за две смены, проведя в общей сложности на льду 40 секунд.
Всего в этом матче Ковальчук сыграл 15 минут 56 секунд, отметившись двумя бросками и шестью штрафными минутами при полезности "-2". Главным героем матча стал голкипер «Сэйбрз» Картер Хаттон, отразивший 47 бросков.
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