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«Лос-Анджелес» дома всухую проиграл «Баффало». У Ковальчука — «-2» и 3 удаления

«Лос-Анджелес» дома всухую проиграл «Баффало». У Ковальчука — «-2» и 3 удаления
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Ральфа Крюгера. Для «королей» это поражение стало третьим кряду.

В составе «клинков» отличились Кейси Миттельштадт (дубль) и Конор Шири. Первые две шайбы игроки «Баффало» забросили, когда на льду находилась третья тройка нападения «королей» в составе Илья Ковальчук — Майкл Амадио — Остин Вагнер. Российский форвард заработал показатель полезности "-2" за две смены, проведя в общей сложности на льду 40 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Веси) – 02:36' (5x5)   0:2 Шири (Миттельштадт, Далин) – 05:20' (5x5)   0:3 Миттельштадт (Ристолайнен, Миллер) – 22:32' (5x4)

Всего в этом матче Ковальчук сыграл 15 минут 56 секунд, отметившись двумя бросками и шестью штрафными минутами при полезности "-2". Главным героем матча стал голкипер «Сэйбрз» Картер Хаттон, отразивший 47 бросков.

Илья Ковальчук заработал «-2» за две смены в матче с «Баффало»
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