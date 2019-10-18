Результаты матчей НХЛ за 17 октября 2019 года

17 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» — 4:0. Гости потерпели шестое поражение в семи матчах.

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 Б. Хозяева прервали двухматчевую серию побед.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Подопечные Джона Хайнса одержали первую победу в нынешнем сезоне.

«Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3. Хозяева проиграли в третий раз подряд, а гости победили в третий раз кряду.

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б. Команда Трэвиса Грина одержала четвёртую победу подряд.

«Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1.

«Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 Б.

«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз» — 0:3. Хозяева потерпели третье поражение кряду.