Результаты матчей НХЛ за 17 октября 2019 года

17 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» — 4:0. Гости потерпели шестое поражение в семи матчах.
«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 Б. Хозяева прервали двухматчевую серию побед.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Подопечные Джона Хайнса одержали первую победу в нынешнем сезоне.
«Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3. Хозяева проиграли в третий раз подряд, а гости победили в третий раз кряду.
«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б. Команда Трэвиса Грина одержала четвёртую победу подряд.
«Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1.
«Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 Б.
«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз» — 0:3. Хозяева потерпели третье поражение кряду.
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