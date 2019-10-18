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Результаты матчей НХЛ за 17 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 17 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

17 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд» — 4:0. Гости потерпели шестое поражение в семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Мете (Казинс) – 14:37'   2:0 Армиа (Друен, Уэбер) – 17:32'   3:0 Судзуки (Питри, Доми) – 19:23'   4:0 Галлахер – 52:40'

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 Б. Хозяева прервали двухматчевую серию побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Пастрняк (Бержерон, Крюг) – 09:34'   1:1 Пойнт (Гурд, Хедман) – 19:59'   2:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 27:26'   2:2 Жозеф (Киллорн, Чернак) – 30:32'   2:3 Шаттенкирк (Стэмкос, Пойнт) – 55:13'   3:3 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 56:55'   3:4 Стэмкос – 65:00' (ПБ)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. Подопечные Джона Хайнса одержали первую победу в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Деанджело (Бучневич, Шей) – 06:02'   1:1 Коулман (Зейджак, Теннисон) – 12:58'   2:1 Палмьери – 22:18'   3:1 Вуд (Хьюз, Теннисон) – 32:25'   3:2 Фаст (Строум, Смит) – 42:22'   4:2 Гусев – 52:21'   5:2 Суббэн – 59:12'

«Виннипег Джетс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3. Хозяева проиграли в третий раз подряд, а гости победили в третий раз кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Элерс (Пионк, Хейнола) – 13:12'   1:1 Барзал (Бейли, Тэйвз) – 27:41'   1:2 Барзал (Ли, Бойчак) – 39:43'   1:3 Бейли – 59:33'

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 Б. Команда Трэвиса Грина одержала четвёртую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фаббри (Бозак, Стин) – 14:25'   1:1 Ферланд (Саттер, Эдлер) – 22:04'   2:1 Пьетранджело (Сундквист) – 22:47'   3:1 Тарасенко (Шварц, Шенн) – 23:34'   3:2 Миллер (Мотт, Майерс) – 33:22'   3:3 Хорват (Петтерссон, Ливо) – 52:05'   3:4 Ливо – 65:00' (ПБ)

«Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Манджапане (Джордано) – 11:01' (5x5)   2:0 Линдхольм (Ткачук, Монахан) – 29:45' (5x4)   2:1 Хельм (Манта, Холовски) – 30:13' (5x5)   3:1 Беннетт (Лучич) – 43:29' (5x5)   4:1 Райан – 44:57' (5x5)   5:1 Джордано (Райан, Монахан) – 48:47' (5x4)

«Вегас Голден Найтс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Смит (Маршессо) – 04:12' (5x5)   1:1 Шабо (Тирни, Браун) – 05:12' (5x5)   2:1 Холден (Стоун, Пасиоретти) – 13:32' (5x4)   2:2 Пажо (Эннис, Браун) – 44:25' (5x5)   3:2 Маршессо – 65:00' (ПБ)

«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Дворак (Шмальц) – 06:06' (5x5)   2:0 Кессел (Келлер, Степан) – 10:34' (5x4)   2:1 Фаббро (Туррис, Эллис) – 23:13' (5x5)   3:1 Чикран (Шмальц, Голигоски) – 34:27' (5x4)   4:1 Кессел (Келлер, Степан) – 45:43' (5x4)   4:2 Бонино (Эллис) – 56:39' (5x5)   5:2 Сёдерберг (Круз) – 57:10' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз» — 0:3. Хозяева потерпели третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Веси) – 02:36' (5x5)   0:2 Шири (Миттельштадт, Далин) – 05:20' (5x5)   0:3 Миттельштадт (Ристолайнен, Миллер) – 22:32' (5x4)
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